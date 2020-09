Dal primo ottobre tornano in aula anche gli studenti dell'Its Sistema Moda di Pescara

Ripartono le lezioni in presenza per gli studenti dell'Its Sistema Moda di Pescara a partire da domani primo ottobre. A causa dell'emergenza sanitaria, infatti, le attività didattiche dallo scorso mese di marzo erano proseguite a distanza ed online, ma per un corso di moda è ovviamente fondamentale riprendere con le lezioni nei laboratori e quindi la giunta esecutiva della fondazione Giovanni Di Michele si è impegnata per realizzare un protocollo per il rientro in sicurezza dei ragazzi.

L'istituto, che offre molte attività pratiche per lo sviluppo taglie, modellistica e sdifettamento, è dunque passato su attività teorico - pratiche per corsi post diploma. Il coordinatore Grima ha aggiunto:

"I ragazzi hanno affrontato con determinazione e attenta partecipazione le ore di lezioni erogate tramite la piattaforma digitale - ma tornare in presenza, seppur nella limitazione del distanziamento sociale e l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione, offre sicuramente un aspetto maggiore di crescita umana e professionale per i nostri studenti che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro come tecnici specializzati nell'uso della tecnologia 4.0 nel settore del fashion".

A tornare in aula domani primo ottobre gli allievi del corso "Fashion Coordinator", seguiti dagli studenti di "Modellistica 4.0", mentre i ragazzi del nuovo corso "Sartoria Digitale 4.0" arriveranno in aula a fine ottobre dopo le prove di selezione, con le candidature aperte fino al 2 ottobre.