Gli studenti dell'istituto Tito Acerbo protagonisti a Uno mattina in famiglia su Rai 1 [VIDEO]

Gli alunni della 5A Tur dell'istituto Tito Acerbo di Pescara sono stati protagonisti in televisione per la rubrica “Maturandi” di Uno Mattina su Rai 1.

La città di Pescara è stata scelta per la puntata di "Maturandi", il format dedicato ai giovani nella nuova stagione di "Uno Mattina in Famiglia” su Rai 1 con la conduzione di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Le riprese televisive si sono tenute all’interno della scuola e in alcuni luoghi simbolo del centro storico e del lungomare di Pescara, con protagonisti gli studenti del quinto anno dell'Indirizzo Turismo intervistati da Stefano Pieri, lo psicologo della strada”.

Il servizio è andato in onda sabato 23 dicembre, alle ore 10 su Rai 1, nella puntata della rubrica "Maturandi", a cura di Stefano Pieri e del regista Andrea Rispoli, che è dedicata ai giovani delle scuole superiori nell'anno conclusivo del loro percorso di studi scolastico, chiamati a raccontare come vivono uno dei periodi più significativi e decisivi della loro vita. A intervistare i ragazzi è intervenuto lo stesso Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta, specializzato da oltre venti anni in progetti scolastici incentrati sul mondo emotivo e psico-affettivo delle giovani generazioni, che durante le riprese è riuscito a catturare l’attenzione dei ragazzi e li ha portati a esprimere i propri stati d'animo, le proprie emozioni, i propri sogni e raccontare il loro sguardo verso il futuro.

«Un’esperienza indimenticabile», raccontano i ragazzi della classe 5A Tur, «che ci ha offerto la possibilità di dare voce ai nostri sogni e l’opportunità di comparire in uno spazio televisivo dedicato a noi giovani».

Per rivedere la puntata basta cliccare sul seguente link: https://www.raiplay.it/video/2023/12/UnoMattina-in-famiglia-9a9eb10b-c1c4-44ce-afea-6c68538e84a4.html