Dopo 30 anni gli studenti della classe 5e dell'istituto Michetti si ritrovano per una rimpatriata [FOTO]

Una festa per ritrovarsi a 30 anni dal diploma. A organizzare la cena di rimpatriata gli ex studenti della classe 5e dell'istituto professionale Michetti di Pescara, che si erano diplomati nel 1993. Si sono ritrovati nel ristorante Bufalo Bill di Pescara con tanto di torta, per ricordare tutte le bellissime avventure scolastiche.

"Durante questi anni, grazie ai social, ci siamo ritrovati e siamo riusciti a rimanere in contatto. Il nostro incontro è servito a ricordare i professori con i quali abbiamo mantenuto i rapporti in questi lunghi 30 anni, insegnanti ai quali eravamo particolarmente legati e che sono venuti a mancare da poco, il professore di matematica Giuseppe Vannucci e il professore di inglese Salvatore Tropea." Hanno partecipato Federica Di Sabatino, Sandro Di Tizio, Paola Nativio, Clara Barattucci, Annarita Di Cintio, Fabrizio Luciani, Alessia Costantini, Maristella Diodati, Fabio Molino, Massimo Hondy, Suor Barbara Di Felice, Patrizia Mancini .