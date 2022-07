Sono 20 gli studenti dell'Alberghiero De Cecco appena diplomati con il massimo dei voti: i nomi

Venti studenti hanno appena concluso il loro percorso scolastico all'Alberghiero De Cecco con il massimo dei voti. Lo ha reso noto la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, parlando di "Magnifici 100" ovvero coloro che hanno ottenuto 100 centesimi all'esame di maturità appena concluso.

Un numero elevato che testimonia la preparazione dei nostri ragazzi, che trova la sua ragione nella caratterizzazione del nostro Istituto, capace di offrire una formazione sia di eccellenza e qualità, sia motivante, ma soprattutto una scuola che, nonostante i due anni di Covid-19, è riuscita a fornire continui stimoli ai nostri ragazzi. Una ragione di orgoglio per tutti i nostri docenti, per la dirigenza scolastica e per gli stessi ragazzi che, grazie a un voto di diploma così elevato, potranno accedere a qualunque ateneo, e infatti, tra i maturi eccellenti, alcuni si stanno già preparando per i test d’ingresso a facoltà universitarie a numero chiuso, altri sono stati già ammessi all’Alma e ad altre accademie di alta specializzazione in gastronomia”.

La Di Pietro ha proseguito parlando di un anno scolastico straordinario, con un risultato di rilievo per i 20 ragazzi diplomati con 100, ricordando le moltissime collaborazioni e partnership con aziende ed enti pubblici.

"Tali rapporti hanno consentito ai nostri giovani di sviluppare interessi, di approfondire tematiche pensando al futuro, formando una generazione di studenti motivati allo studio e capaci di massimizzare i propri risultati e le proprie cognizioni. L’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ offre non solo una formazione professionalizzante, ma garantisce una formazione utile per proseguire gli studi nello step post-diploma. Chiusa la sessione degli esami di Stato, oggi festeggiamo i nostri ragazzi che con il proprio impegno e i risultati raggiunti sono i migliori testimonial dell’intenso lavoro condotto all’interno del nostro Istituto. Tra i nostri 100, tra cui 5 hanno meritato la lode, ci sono i ragazzi che si iscriveranno alle facoltà di Tecniche Agroalimentari e di Scienze Gastronomiche, o anche alle facoltà di Sociologia, Criminologia, Economia, Scienze Politiche, Lingue, qualcuno all’università per l’Intermediazione Culturale. Qualcuno ha optato per la Formazione Infermieristica e per le Professioni sanitarie, poi hanno scelto l’alta Formazione specialistica con la Scuola di Igino Marchesi e l’Accademia di Niko Romito. "

I 20 studenti che hanno ottenuto la massima votazione agli Esami di Stato, ovvero 100, sono i seguenti: Valeria Ciccone, Erika Torrieri, Chiara Micomonaco, Christian Galluzzi, Antonio Stallone, Giorgia Barbetta, Andrea Di Felice, Laura Rinaldi, Gianmarco Simone, Samuele Ricci, Giorgia D’Olimpio, Alice Giancaterino, Benedetta San Giorgio, Nicolò Gelsumino, Emanuele Cannone. Hanno poi avuto la votazione di 100 con lode i seguenti studenti: Amanda Albiniano, Francesca Troia, Noemi Ciarallo, Amy Lanesi, Alexia Lanesi.