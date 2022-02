Cinque studenti dell'Alberghiero vincono il contest che ha chiuso il corso #baristaskill

Cinque studenti dell'istituto alberghiero De Cecco di Pescara, sono stati premiati per essersi aggiudicati il concorso contest promosso con la Universal Caffè a conclusione del corso professionale "#baristaskill", per la formazione dei futuri sommelier del caffè. Su 25 partecipanti delle classi quarte, ha spiegato la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, i vincitori si sono cimentati nella preparazione di due cappuccini e due caffè

espresso, giocando con la professionalità e la creatività, ed ora avranno non solo la possibilità di uno stage all’interno dell’azienda, ma parteciperanno a un concorso che consente l’accesso alla fiera del Saral Food che tornerà a svolgersi dopo due anni di sospensione causa Covid

Il corso, iniziato a gennaio, ha rappresentato anche la ripresa delle attività formative extradidattiche dopo lo stop causato dalla pandemia.

"I nostri ragazzi hanno bisogno di riscoprire le proprie consuetudini e di vivere opportunità che contribuiscano a trasformali in professionisti della ristorazione. La collaborazione con la Universal Caffè è il segno

della presenza della scuola sul territorio perché la nostra non è una sinergia occasionale con il mondo del lavoro e delle professioni. Solo con le alleanze con le solide realtà economiche della regione riusciamo a offrire ai nostri ragazzi le migliori opportunità di inserimento professionale per acquisire competenze spendibili sul campo.

Obiettivo del corso è stato quello di appassionare i ragazzi al mondo del caffè e del latte art per formare i professionisti del bar, acquisendo una preparazione di qualità affinchè i nostri studenti siano capaci di diffondere loro stessi la cultura del caffè. "

A conclusione del corso, spiega la dirigente scolastica, si è deciso di incentrare un concorso - contest sul tema dell'espresso e cappuccino e a giudicare i loro lavori è stata una giuria composta dalla stessa dirigente scolastica e da Alvaro Fantini eVittoria Bucci, docente referente dell’Officina del Gusto; Antonio Valiante direttore amministrativo dell’ipssar; Pino Lamonaca responsabile commerciale della Universal; Paolo Del Rosario, direttore generale della Universal.

I primi cinque classificati del contest sono stati gli studenti Lisa Orsini, classe 4 indirizzo sala, sezione A; Valeria Setti, classe quarta sala sezione C; Erik Evangelista, classe 4 Sala sezione A; Giulia Merciaro classe 4 Sala

sezione C; Francesco Di Croce classe 4 sala sezione A. Tutti gli studenti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione.