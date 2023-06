Una studentessa pescarese vince il concorso della Asl dl Lecce per la creazione di un'immagine sulle donazioni di sangue

Importante riconoscimento per una studentessa del liceo Misticoni Bellisario di Pescara che ha vinto il primo premio assoluto del concorso di idee lanciato dalla Asl di Lecce per il progetto Plasmare, per la sensibilizzazione alla donazione di plasma e alle malattie rare. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia, assessorato al welfare nell’ambito della misura “Puglia Capitale Sociale 3.0” Linea a.

Tra le diverse attività di sensibilizzazione e di informazione sull’importanza della donazione di plasma, è stato ideato un concorso nazionale di idee - Plasmami, sei tu la cura - per la realizzazione di una campagna di comunicazione. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Centro nazionale sangue e della Società italiana di emaferesi e manipolazione cellulare. Su 211 opere giunte da tutta Italia, sono state scelte quelle vincitrici per le varie categorie con 3 menzioni speciali e 2 vincitori con la consegna dei premi il 27 giugno scorso nello studium 2000 di Unisalento a Lecce. La vincitrice del premio assoluto assegnato dalla giuria tecnica è andato all’opera numero 54 realizzata dalla studentessa Fabiana di Zio del liceo pescarese. Ai vincitori è stata assegnata una borsa di studio di 300 euro.

L’iniziativa è stata utile per fare il punto sulle attività di donazione del plasma e sulla necessità di un aumento considerevole delle donazioni. Dal plasma infatti si ottengono, dopo un processo di lavorazione lungo che può durare anche un anno, farmaci come immunoglobuline e albumina, indispensabili per trattare efficacemente molte patologie rare. Purtroppo le donazioni di plasma effettuate in Italia copre circa il 70% del fabbisogno nazionale e in Puglia la raccolta copre solo il 60% del fabbisogno. Da qui la necessità di un impegno forte e concreto da parte di tutti per la sensibilizzazione alla donazione.