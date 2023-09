A ottobre il bando, entro fine anno l'avvio dei lavori all'ex Ferrhotel: 72 gli alloggi per studenti che saranno realizzati

Il bando sarà pubblicato a ottobre ed entro fine anno, se tutto andrà per il verso giusto, partiranno i lavori per la realizzazione di 214 alloggi per studenti: 72 saranno quelli dell'ex Ferrohotel di corso Vittorio Emanuele II. Era il 2016 quando l'allora consiglio comunale votò per riqualificare la struttura in uno studentato. Nel 2019 il progetto esecutivo e oggi l'annuncio della presidente dell'Adsu (Azienda per il diritto allo studio) Chieti-pescara Isabella Guarnieri Chieti-Pescara sull'apertura del cantiere. Non l'unico studentato che sarà realizzato sul territorio e che rappresenterà una risposta al caro-affitti per gli universitari che non possono permettersi certe spese: altri 149 alloggi saranno realizzati nell'ex caserma Pierantoni di Chieti.

L'occasione per la presidente dell'Adsu per sottolineare come l'Azienda abbia incoraggiato tutte le componenti istituzionali, i privati e il terzo settore a partecipare al quinto bando della legge 338/2000, finalizzata alla realizzazione e ristrutturazione di strutture residenziali per studenti universitari, offrendo una copertura statale pari al 75 per cento dell'intero costo dell'intervento.

“Il bando sarà pubblicato a ottobre - annuncia - e sarà rivolto a coloro che desiderano mettere a disposizione strutture ricettive già adatte all'abitazione degli studenti. È importante sottolineare che, per ogni posto letto offerto, lo Stato fornirà un contributo triennale pari a 12mila 500 euro l’anno. L'Adsu Chieti-Pescara assicurerà a tutti coloro che parteciperanno al bando massimo supporto sia in fase di preparazione che di realizzazione – conclude Gualtieri -, oltre ad offrire assistenza nella gestione delle strutture messe a disposizione”.