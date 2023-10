Un palazzo di circa 45 metri in viale Marconi: c'è il "sì" allo studentato

C'è il “sì” allo studentato di viale Marconi. Bloccato dal 2021 il progetto dell'edificio che sorgerà nell'ex area Di Bartolomeo ha ottenuto dunque il lasciapassare completando così il progetto di riqualificazione che interessa l'intera zona. Come da atto pubblicato sull'albo pretorio del Comune con cui era stata sottoscritta la convenzione già al tempo oggetto di modifica, il permesso è stato rilasciato il 26 ottobre alla società Porta Nuova Invetimenti srl.

Una torre che potrebbe raggiungere oltre 44 metri di altezza rispetto ai 25 inizialmente previsti, così come stabilito in dalla delibera di giunta del 28 settembre 2021. Una scelta fatta, si legge nella relazione, “per garantire lo spazio per i parcheggi inerenti la costruzione in quanto non è stato possibile realizzare parcheggi interrati per il Psda (Piano stralcio difesa alluvioni)”. “Per questo – si legge ancora - si chiede la modifica della altezza prevista attualmente di 25 metri per portarla a 44,40 metri”.

Un progetto che interessa anche la nuova viabilità, la realizzazione di un supermercato e aree verdi. Complessivamente si parla di una superficie catastale di 16mila 612 metri quadrati con la società di costruzioni che ne prenderà 12mila 692,74: 3mila 230 per il fabbricato commerciale e 6mila 298 dei 9mila 462,74 rimanenti, destinati allo studentato.

Il piano attuativo prevede quindi la “Realizzazione di uno spazio pubblico in corrispondenza di via Pollione e un collegamento tra viale Maconi e viale Pindaro per cui saranno ceduti complessivamente 5mila 565 metri quadrati di terreno: circa 2mila 300 saranno destinati al verde, oltre mille 328 ai parcheggi con il resto destinato alla viabilità

Si realizzerà quindi una nuova viabilità con la realizzazione di una strada a doppio senso di marcia, per collegare viale Marconi e viale Pindaro con la realizzazione di un parcheggio pubblico su viale Marconi (50 posti), oltre a marciapiedi, sottoservizi, illuminazione pubblico e altri posteggi lungo la strada di collegamento.