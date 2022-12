Per il nono anno consecutivo nel periodo natalizio torna lo striscione dei padri separati sul cavalcavia dell'asse attrezzato [FOTO]

Torna per il nono anno consecutivo lo striscione dei padri separati sopra il cavalcavia dell'asse attrezzato, nella zona del fiume. Dal 2014, infatti, in occasione delle feste natalizie viene posizionato questo striscione, che quest'anno riporta la scritta: " Bisogna essere un esempio per un figlio che ha tutto il diritto di viversi il papà in ogni minuto e momento "tuo padre non lo vedi... da tuo padre non ci vai" ma che bell'insegnamento! Buon natale".