Striscione di Casapound contro il cas di Moscufo: "Stop business immigrazione"

Casapound protesta per la presenza dei migranti nel cas di Moscufo. Il movimento politico infatti ha affisso uno striscione nella notte con la scritta "Casi di Covid-19 tra gli ospiti del centro dimostrano che si tratta di un business sulla pelle degli italiani" nel piccolo comune del Pescarese.

Secondo Casapound, è inaccettabile continuare a far sbarcare i migranti, che in molti casi sono positivi al Covid, come nel caso di Moscufo dove sono almeno 7 gli ospiti risultati positivi al tampone:

"Ancora una volta uniamo la nostra voce a quella dei cittadini esasperati per il proseguire di un business, quello della gestione dei flussi migratori irregolari, portato avanti a spese della popolazione di piccoli centri come Moscufo, costretta a subirne le conseguenze, tra cui quello della ricomparsa del virus dopo l'ondata dei mesi scorsi"

Secondo il movimento, i cas vanno chiusi non appena terminerà la quarantena, iniziando una politica di rimpatrio degli irregolari a cui ha fatto riferimento anche il presidente Conte. Ricordiamo che sul posto si è recato il dipartimento salute della Asl per verificare la situazione sanitaria all'interno del cas.