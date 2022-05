Striscia la notizia torna in Abruzzo: Castel del Monte protagonista a “Paesi, paesaggi…”

A una settimana esatta di distanza l'Abruzzo è tornato protagonista su Striscia la notizia, all'interno della rubrica “Paesi, paesaggi…” di Davide Rampello. Questa sera, infatti, è andato in onda un nuovo servizio realizzato nella nostra regione dall'inviato del tg satirico di Canale 5 dopo la sua precedente incursione a Pianella. Stavolta è toccato a Castel del Monte, borgo situato a 43 chilometri da L'Aquila. Il paesaggio è quello del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei monti della Laga, dove la natura è maestosa con distese di pascoli a perdita d’occhio.

Questo territorio fa da sfondo alla storia di Alessandro e Marinella, allevatori, casari e norcini che sono tornati a vivere in montagna. Hanno iniziato con le pecore al pascolo per poi decidere coraggiosamente di allevare altresì suini allo stato brado in alta montagna. Tra i loro prodotti tipici si possono trovare salami, lardo, muscisca, carne salada di pecora, prosciutto stagionato ma soprattutto la pregiata mortadella di asino. Artigiani come Alessandro e Marinella sono beni culturali viventi, riscoprono tradizioni e, anche quando fanno qualcosa di nuovo, questo ha sempre un sapore antico.

Per rivedere il servizio è sufficiente cliccare QUI.