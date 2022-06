Più strisce blu e meno parcheggi per i residenti lungo la riviera nord: cambiano le regole

Meno parcheggi riservati ai residenti sulla zona nord della riviera e più stalli a pagamento oltre a posti gratuiti per i motocicli e ciclomotori.

E' quanto prevede una delibera pubblicata ieri sull'albo pretorio del Comune di Pescara con cui si revocano le decisioni precedenti e si stabilisce di istituire stalli di sosta a pagamento anche nel tratto della riviera nord (lato monte), e per la precisione tra la spiaggia libera in prossimità dello stabilimento Hawaii e via Cadorna. Si autorizzano poi i possessori degli abbonamenti validi nelle aree di sosta a pagamento delle riviere ad aggiungere una seconda targa, oltre quella del veicolo principale, all'interno del portale della società Pescara Multiservice. Divieto di sosta e fermata, infine, nello slargo in prossimità dello stabilimento balneare Le Naiadi, “al fine di rendere agevole e sicura – si legge nell'ordinanza - l’inversione di marcia della navetta del mare al confine con il Comune di Montesilvano”