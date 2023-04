Gli Street Brothers acquistano uova di Pasqua per la casa famiglia “Piccolo Principe” dell'Agbe

Conducenti di mezzi pesanti con l’hobby della solidarietà. Sono gli “Street Brothers” di Montesilvano, che lo scorso anno hanno dato vita a un'associazione no profit, presieduta da Vittorio Cosma (Diego Brigante), con l’obiettivo di portare avanti alcune iniziative di beneficenza. Dopo la fine dell’emergenza Covid, l’associazione è tornata a organizzare eventi.

Nei giorni scorsi sono state acquistate e donate le uova di Pasqua alla Casa Accoglienza per bambini “Piccolo Principe” dell’Agbe, che ospita bambini con difficoltà familiari alle spalle. Alla stessa casa famiglia sono stati regalati anche pannolini e caramelle per gli ospiti. Ora gli Street Brothers sono al lavoro per la festa del 10 e 11 giugno a Montesilvano, nell’area antistante i grandi alberghi, dove per l’occasione ci sarà un raduno statico di mezzi pesanti, una piccola area bimbi con gonfiabili, area ristoro e la partecipazione di auto tuning.