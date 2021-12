Strade e marciapiedi dissestati e niente luminarie, Abruzzo Indipendente: "Fontanelle quartiere abbandonato" [FOTO]

«Abbandonati e discriminati senza luci e alberi di Natale».

Questa la polemica che arriva dagli abitanti del quartiere Fontanelle a Pescara.

A dar voce alle lamentele sono Francesco Marino e Veronica Giardino rispettivamente coordinatore provinciale e coordinatrice cittadina di Abruzzo Indipendente.

«Mentre dalle parti del centro e di alcune vie principali si installano le luminarie e gli alberi di Natale simboli della festa», si legge in una nota, «il quartiere Fontanelle resta nel buio più desolante e senza simboli del Natale». Marino e Giardino non ci stanno e affidano a una dura nota di protesta indirizzata all’assessore Alfredo Cremonese, al sindaco di Pescara e al presidente della giunta regionale il loro grido di aiuto. «Anche quest'anno il quartiere periferico non avrà né l’albero di Natale né le luminarie poste in maniera sublime in centro città e nelle vie principali ignorando il nostro territorio considerato ormai di serie B rispetto ai quartieri del centro», scrivono i due, «quello che chiediamo alle istituzioni è di non essere abbandonati perché anche noi facciamo parte della città di Pescara e della regione Abruzzo e vorremmo ricevere lo stesso trattamento del centro città. La rabbia dei residenti del quartiere Fontanelle, però, non riguarda la sola mancata installazione dei simboli del Natale, nel corso di una riunione tenutasi sul territorio i cittadini hanno evidenziato una serie di problematiche che non possono più rimanere inascoltate, in particolare i residenti hanno sottolineato la necessità di procedere a lavori urgenti sul manto stradale di molte vie del quartiere (via Caduti per Servizio – via Tirino – via Fontanelle) e alla pulizia delle caditoie. Abruzzo Indipendente si fa carico di far sentire con ancora più insistenza la voce delle periferie alle istituzioni cittadine e regionali sostenendo una battaglia che non si può far altro che ritenere giusta, con rammarico constatiamo che anche quest'anno, Fontanelle è destinata a restare al buio nonostante le proteste dei cittadini».