Le strade chiuse e le modifiche alla viabilità a Silvi per il passaggio del Giro d'Italia

Anche a Silvi domenica 7 maggio transiterà la carovana rosa del Giro d'Italia 2023, in occasione della seconda tappa da Teramo fino a San Salvo. Dopo la cronometro lungo la via verde da Fossacesia a Ortona, infatti, il Giro d'Italia si sposterà nel nord dell'Abruzzo percorrendo gran parte della costa adriatica.

A Silvi, il Comune ha disposto la chiusura stradale a tutti i veicoli dalle 11,30 alle 14,30 del 7 maggio fino al transito del veicolo di "fine gara" sulla statale 16 adriatica in entrambi i sensi di marcia nel tratto al confine con Pineto fino all'intersezione con la strada provinciale 29b che conduce a Silvi alta; in via Santa Lucia, nel tratto compreso tra la provinciale 29B e piazza largo della Porta; in piazza largo della Porta, in via San Rocco, dall’intersezione tra piazza largo della Porta e l’intersezione con provinciale 29B; sulla statale 16 nel tratto compreso la rotatoria con la statale 553 e il confine con Città S. Angelo.



Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 08:00 alle 14:30 e comunque fino a cessate esigenze: su ambo i lati della statale 16 , nel tratto compreso tra il confine con Pineto e l’intersezione con la provinciale 29B, su ambo i lati di via Santa Lucia, nel tratto compreso tra la provinciale 29/B e piazza largo della Porta; piazza largo della Porta, via San Rocco, dall’intersezione tra piazza largo della Porta e l’intersezione con la provinciale 29B; su ambo i lati della S.S. 16, nel tratto compreso la rotatoria con la statale 553 e il confine con Città S. Angelo; in via Turati, ambo i lati, dall’intersezione con la statale 16 e l’intersezione con via Fratelli Bandiera, dalle ore 08:00 alle 14:30 e comunque fino a cessate esigenze e in via fratelli Bandiera, lato monti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Turati e l’intersezione con via Dante Alighieri, dalle ore 08:00 alle 14:30 e comunque fino a cessate esigenze.