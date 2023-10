Le strade chiuse in città e le modifiche alla viabilità per la maratona dannunziana

Il Comune di Pescara ha disposto la chiusura di una serie di strade e modifiche alla viabilità in occasione dell'edizione 2023 della maratona dannunziana che si terrà il 21 e 22 ottobre prossimo. Sono previste infatti diverse gare agonistiche e passeggiate non competitive, compreso il pattinaggio fitness e le gare per bambini. I percorsi sono i seguenti:

Passeggiata non competitiva sabato 21 ottobre ore 16 piazza della Rinascita / via Fabrizi / via Regina Margherita / via Piave / via Battisti / giro di boa / via Battisti / via Piave / via Fabrizi e ritorno ore 16,30 piazza della Rinascita; Gare per bambini sabato 21 ottobre ore 17 piazza della Rinascita / via Fabrizi / via Regina Margherita / via Piave / via Battisti / giro di boa / via C.Battisti / via Piave / via Fabrizi e ritorno ore 17,30 piazza della Rinascita.

Domenica 22 ottobre invece Pattinaggio Fitness oore 9,25 partenza via Fabrizi altezza piazza della Rinascita (direzione sud) / via Foscolo / lungomare Matteotti (in direzione sud) / attraversamento Ponte del Mare / lungomare Papa Giovanni XXIII / viale Primo Vere / viale della Riviera / giro di boa (svolta verso sud sul territorio del Comune di Montesilvano) / viale della Riviera (fino a viale Muzii) / viale.Muzii (fino a viale Regina Margherita) / viale Regina Margherita / piazza della Rinascita con arrivo ore 10,00-10,15.

Per la maratona: ore 9,30 partenza: via N.Fabrizi altezza piazza della Rinascita (direzione sud) / via Foscolo / lungomare Matteotti (direzione sud) / attraversamento Ponte del Mare / lungomare Papa Giovanni XXIII / viale Primo Vere / (territorio del Comune di Francavilla al Mare) Giro di boa (svolta verso nord) viale Alcione / viale Primo Vere / lungomare Papa Giovanni XXIII / lungomare Cristoforo Colombo / attraversamento Ponte del Mare con arrivo ore 10,05-11,05 lungomare Matteotti (direzione nord) / viale della Riviera / giro di boa (sul territorio del Comune di Montesilvano) / giro di boa (svolta verso sud sul territorio del Comune di Montesilvano) / viale della Riviera (fino a Viale Muzii) / viale L.Muzii (fino a viale Regina Margherita / viale Regina Margherita / piazza della Rinascita; ulteriori 2 giri del seguente percorso: via Fabrizi (altezza piazza della Rinascita direzione sud) / via Foscolo / lungomare Matteotti (in direzione nord) / viale della Riviera (territorio del Comune di Montesilvano) giro di boa svolta verso sud / viale della Riviera (fino a via Muzii) / viale Muzii (fino a viale Regina Margherita) / viale Regina Margherita /pPiazza della Rinascita con arrivo maratona ore 11,45-15,30.

Per la mezza maratona ore 9,30 partenza via Fabrizi altezza piazza della Rinascita (direzione sud) / Via Foscolo / lungomare Matteotti (in direzione sud) / attraversamento Ponte del Mare / lungomare Papa Giovanni XXIII / viale Primo Vere / (territorio del Comune di Francavilla al Mare) giro di boa (svolta verso nord) viale Primo Vere / lungomare Papa Giovanni XXIII / lungomare Cristoforo Colombo / attraversamento Ponte del Mare con arrivo ore 10,05-11,05 Lungomare G.Matteotti (direzione nord) / viale della Riviera (territorio del Comune di Montesilvano) / giro di boa (svolta verso sud) / viale della Riviera (fino a Viale Muzii) / viale Muzii (per il tratto compreso tra l’incrocio con viale della Riviera e l’intersezione con viale Margherita) / viale Regina Margherita / piazza della Rinascita con arrivo mezza maratona ore 11,20-13,15.

In base questi percorsi, scatteranno le seguenti chiusure e deviazioni: nella giornata di sabato 21 ottobre 2023, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e comunque fino al termine della manifestazione la modifica della viabilità su piazza della Rinascita, autorizzando l’accesso e la sosta veicolare in tali aree esclusivamente ai mezzi a supporto della manifestazione “Dannunziana 2023" per allestimento e disallestimento; nella giornata di domenica 22 ottobre 2023, dalle ore 6,00 alle ore 15,00 e comunque fino al termine della manifestazione l’istituzione del divieto di transito (ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione della maratona) sulle strade del percorso della maratona; l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di viale Regina Margherita (lato monte) compreso tra l’incrocio con via Mazzini e l’incrocio con corso Umberto I° e sul tratto di via Nicola Fabrizi (lato mare) compreso tra l'incrocio con Corso Umberto I° e l'incrocio con via Trento (limitatamente a n. 4 posti auto fra quelli adiacenti l’ingresso alla filiale Ubi Banca), ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione della maratona; istituzione del divieto di transito in tutte le strade e traverse che fanno confluire il traffico veicolare sul percorso della maratona; l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul tratto di Lungomare

Matteotti (lato mare) dal ponte del Mare in direzione nord, per una lunghezza di 50,00 metri lineari, ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione della maratona.

LA MAPPA COMPLETA DEL PERCORSO