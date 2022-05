Nuovo asfalto nelle strade nelle quali passerà il Giro d'Italia, previste modifiche alla viabilità

Nuovo asfalto nelle strade di Pescara che vedranno il passaggio del Giro d'Italia.

Proprio per l'esecuzione di questi lavori sono previste modifiche alla viabilità a partire da lunedì 9 maggio.

Per consentire la realizzazione del nuovo manto di asfalto in questi tratti di strada da lunedì prossimo e fino al termine dei lavori, sono state disposte sulle vie interessate alcune modifiche alla circolazione.

Sul tratto di viale della Riviera nord compreso tra largo Mediterraneo e il confine con il comune di Montesilvano sarà istituito il divieto di sosta e di fermata su entrambi lati con percorrenza a senso unico alternato. Lo stesso provvedimento riguarderà il tratto del lungomare Matteotti compreso tra piazza 1° Maggio e via Ugo Foscolo; il tratto di corso Vittorio Emanuele II compreso tra via Venezia e ponte Risorgimento. È prevista infine l’istituzione del divieto di sosta e di fermata in entrambi i lati e restringimento della carreggiata nel tratto di via Venezia compreso tra via Bologna e corso Vittorio Emanuele II.