Strade chiuse e divieti per il Trofeo Matteotti di ciclismo

Strade chiuse e divieti a Pescara oggi, domenica 19 settembre, per lo svolgimento della 74esima edizione del Trofeo Matteotti di ciclismo.

Modifiche alla viabilità decise tramite un'ordinanza emanata dal Comune.

Stabilita la modifica della viabilità in piazza della Rinascita (piazza Salotto) e in corso Umberto I fino alle ore 13 e comunque fino alla fine della manifestazione.

Iistituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata, a eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione, nel tratto di via Gramsci compreso tra corso Umberto I e via Tassoni fino alle ore 12; divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione, in piazza della Rinascita, corso Umberto I (per il tratto compreso tra piazza Primo Maggio e piazza della Rinascita) via Lungomare Matteotti, viale della Riviera Nord, via Cavour, via A. Diaz, via Cadorna, piazza Duca degli Abruzzi fino alle ore 11:30; divieto di transito, di sosta e di fermata dalle fino alle ore 11:30 in viale della Riviera Nord per il tratto compreso tra largo Mediterraneo e l’incrocio con via Cavour, via Cavour, via A. Diaz e via Cadorna; divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata ad eccezione dei mezzi al seguito e/o a supporto della manifestazione, fino alle ore 17:30, e comunque fino al termine della manifestazione su entrambi lati, del seguente percorso: piazza Duca degli Abruzzi / viale Bovio, nel tratto compreso tra piazza Duca degli Abruzzi e l'incrocio con via L. Da Vinci / via L. Da Vinci / via Del Santuario, nel tratto compreso tra via L. Da Vinci e largo Madonna / via Tiberi / strada Colle di Mezzo nel tratto compreso tra via Tiberi e strada Pandolfi / strada Pandolfi / via di Sotto, nel tratto compreso tra strada Pandolfi e via Colle Scorrano / bivio Colle Caprino – (Comune di Montesilvano) - via Naz. Adriatica Nord, nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Montesilvano e piazza Duca degli Abruzzi.

Divieto di fermata e sosta dei veicoli in piazza Duca degli Abruzzi (ambo i lati), fino alle ore 20 per consentire le operazioni di allestimento e di smantellamento delle tribune, nella zona di traguardo; divieto di accesso in piazza Duca degli Abruzzi da via Cavour e da via Segantini, fino alle ore 20; divieto di fermata e sosta con rimozione forzata dei veicoli nell’intera area a parcheggio ubicata in piazza Primo Maggio, nel tratto di viale Regina Margherita compreso tra via E. De Amicis e piazza della Rinascita, e nel tratto di via Nicola Fabrizi compreso tra piazza della Rinascita e via Parini fino alle ore 12; divieto di fermata e sosta con rimozione forzata dei veicoli su entrambi i lati del tratto di via Gioberti compreso tra l’incrocio con via G. Bovio e l’edificio scolastico fino alle ore 19 di oggi, domenica 19 Settembre.