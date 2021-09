Strade chiuse e divieti in centro per l'arrivo del presidente della Repubblica Mattarella

Strade chiuse, divieti e corse degli autobus deviati a Pescara nella giornata di domani, martedì 28 settembre, per l'arrivo in città del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il Comune ha emanato un'ordinanza su richiesta del questore Luigi Liguori per motivi di sicurezza pubblica.

Il capo dello Stato sarà in pieno centro alle ore 11 per l'inaugurazione dell'Imago Museumin corso Vittorio Emanuele II all'angolo con corso Umberto I.

Questo quanto prevede il provvedimento dell'amministrazione comunale: divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata lungo corso Vittorio Emanuele II, dall’intersezione con via Genova all’intersezione con via Quarto dei Mille; piazza della Repubblica; piazza Sacro Cuore; via Piave, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via M. Forti; via M. Forti, nel tratto compreso tra via Piave e piazza Sacro Cuore; via Fiume, nel tratto compreso tra via Piave e via Trento dalle ore 6 alle ore 13;

divieto di transito lungo corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Genova e via Quarto dei Mille; piazza della Repubblica; piazza Sacro Cuore; via Piave, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via M. Forti; via M. Forti, nel tratto compreso tra via Piave e Piazza Sacro Cuore; via Fiume; via Trento, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Milano; via Milano; via Trieste, nel tratto compreso tra via Milano e corso Vittorio Emanuele II; via Emilia; via Roma, nel tratto compreso tra via Milano e corso Vittorio Emanuele II; corso Umberto I, nel tratto compreso tra via Milano e corso Vittorio Emanuele II; via Mazzini, nel tratto compreso tra via M. Forti e corso Vittorio Emanuele II dalle ore 9 alle ore 13 e comunque fino a cessate esigenze;

la chiusura in ingresso e in uscita del parcheggio centrale in corrispondenza di piazza della Repubblica;

la deviazione obbligatoria degli autobus del Tpl (trasporto pubblico locale) provenienti da sud (da viale Marconi) in via Caduti del Forte;

la deviazione obbligatoria degli autobus del Tpl provenienti da nord (da viale Bovio) in via Michelangelo B. e successivamente in via Enzo Ferrari;

la disattivazione temporanea dei varchi di accesso della Ztl (zona a traffico limitato) centrale dal varco 3 al varco 13 nell’orario compreso dalle ore 9 alle ore 13.