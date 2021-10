Strade chiuse e divieti per la Maratona D'Annunziana il 3 ottobre

Strade chiuse e divieti a Pescara domenica 3 ottobre per lo svolgimento della Maratona D'Annunziana.

La 21esima edizione della manifestazione sportiva è in programma nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre.

Questo il programma e i percorsi delle competizioni: domenica 3 ottobre ore 9:10 pattinaggio fitness partenza via Nicola Fabrizi altezza piazza della Rinascita (direzione Sud); via Ugo Foscolo; lungomare Matteotti (in direzione nord); viale della Riviera; viale Aldo Moro; rotonda altezza via Marinelli; giro di Boa (svolta verso sud); viale Aldo Moro; viale della Riviera (fino a via L. Muzii); via Muzii (fino a via Regina Margherita); via Regina Margherita; piazza della Rinascita;

ore 9:15 maratona partenza via Nicola Fabrizi altezza piazza della Rinascita (direzione sud) / via Ugo Foscolo / lungomare Matteotti (direzione sud) / attraversamento Ponte del Mare / lungomare Papa Giovanni XXIII / viale Primo Vere / viale Alcione fino all’altezza del civico 182 (dopo via delle Nereidi, prima di via delle Napee Comune di Francavilla al Mare) giro di boa (svolta verso Nord) viale Alcione / viale Primo Vere / lungomare Papa Giovanni XXIII / lungomare Cristoforo Colombo / attraversamento Ponte del Mare;

ore 9:50 – 10:40 lungomare G. Matteotti (direzione Nord) / viale della Riviera / viale A. Moro / (prima di via Taro tra gli stabilimenti balneari “Brigantino” e “Voglia di Mare”) / Giro di boa ( svolta verso sud) / viale A. Moro / viale della Riviera / via L. Muzii (per il tratto compreso tra l’incrocio con viale della Riviera e l’intersezione con viale R. Margherita) / via Regina Margherita piazza della Rinascita; (ulteriori 2 giri del seguente percorso / via Nicola Fabrizi (altezza piazza della Rinascita direzione sud) / via Ugo Foscolo / lungomare G. Matteotti (direzione nord) / viale della Riviera / viale A. Moro (prima di via Taro tra gli stabilimenti balneari “Brigantino” e “Voglia di Mare” comune di Montesilvano) Giro di boa svolta verso sud viale A. Moro / viale della Riviera ( fino a via L. Muzii) / via Muzii (per il tratto compreso tra l’incrocio con Viale della Riviera e l’intersezione con viale R. Margherita) / via Regina Margherita piazza della Rinascita;

ore 11:30 – 15:30 arrivo Maratona;

Mezza maratona nella giornata del 3 ottobre ore 10:15 partenza via Nicola Fabrizi altezza piazza della Rinascita (direzione sud) / via Ugo Foscolo / lungomare Matteotti (in direzione sud) / attraversamento Ponte del Mare / lungomare Papa Giovanni XXIII / viale Primo Vere / viale Alcione fino all’altezza del civ. 182 (dopo via delle Nereidi, prima di via delle Napee Comune di Francavilla al Mare) Giro di boa (svolta verso Nord) viale Alcione / viale Primo Vere / lungomare Papa Giovanni XXIII / lungomare Cristoforo Colombo / attraversamento Ponte del Mare / ore 10:50 – 11:40 lungomare G. Matteotti (direzione Nord) / viale della Riviera / viale A. Moro / (prima di via Taro tra gli stabilimenti balneari “Brigantino” e “Voglia di Mare”) / Giro di boa ( svolta verso sud) / viale A. Moro / viale della Riviera / via L. Muzii (per il tratto compreso tra l’incrocio con Viale della Riviera e l’intersezione con viale R. Margherita) / via Regina Margherita piazza della Rinascita / ore 11:20 – 13:00 Arrivo mezza maratona;

Gare bambini sabato 2 ottobre ore 17 piazza della Rinascita / corso Umberto I / ore 17:30 piazza della Rinascita;

Passeggiata non competitiva sabato 2 ottobre ore 18 piazza della Rinascita / corso Umberto I / via Cesare Battisti / via Fedele Romani /viale Regina Margherita / ore 18:40 piazza della Rinascita.

Queste le modifiche previste dall'ordinanza comunale: nella giornata di domenica 3 ottobre, dalle ore 6 alle ore 15 e comunque fino al termine della manifestazione istituzione del divieto di transito (a eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione e/o di associazioni autorizzate dall’organizzazione della maratona, ai servizi di apri pista e/o fine corsa) sulle suddette strade e/o percorso (con particolare riferimento alla interdizione sul percorso di gara di ogni mezzo di trasporto, compresi cicli e motocicli);

l’istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione forzata nel tratto di viale Regina Margherita che va dall’incrocio con via Mazzini all’incrocio con corso Umberto I e nel tratto di via Nicola Fabrizi compreso tra corso Umberto I e via G. Parini;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su lato mare del tratto di lungomare Matteotti che va dall’incrocio con via Paolucci verso nord, per una lunghezza di circa 50 metri lineari, a esclusione dei mezzi dell’organizzazione della Maratona;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su lato mare in via Papa Giovanni XXIII dall’accesso del ponte del mare fino alla rotatoria posta in corrispondenza dell’incrocio con viale Vespucci;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata nel tratto di via Papa Giovanni XXIII compreso tra piazza Le Laudi e l’intersezione con Via De Titta;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata sul lato sud del tratto di via L. Muzii compreso tra viale della Riviera Nord e l’incrocio con viale R. Margherita;

spegnimento telecamera varco della Ztl ubicata in via Umbria / via Trieste dalle ore 7 di sabato 2 alle ore 16 di domenica 3 ottobre.