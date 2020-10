Strade chiuse e divieti per la Maratona d'Annunziana

Strade chiuse e divieti a Pescara per la Maratona d'Annunziana che si svolgerà domani, domenica 18 ottobre.

Per consentire il regolare svolgimento dell'evento sportivo è stata firmata un'ordinanza che dispone divieti in diverse strade cittadine.

Questo quanto previsto fino alle ore 18 di domani e comunque fino al termine della manifestazione: modifica della viabilità in corso Umberto I e in piazza della Rinascita, autorizzando l’accesso e la sosta veicolare in tali aree a tutti i mezzi a supporto della manifestazione.

Questi invece i divieti che saranno in vigore nella giornata di domani, dalle ore 6 alle ore 15 e comunque fino al termine della manifestazione:

divieto di transito (a eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione e/o di associazioni autorizzate dall’organizzazione della maratona, ai servizi di apri pista e/o fine corsa) sulle suddette strade e/o percorso (con particolare riferimento alla interdizione sul percorso di gara di ogni mezzo di trasporto, compresi cicli e motocicli);

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata nel tratto di viale Regina Margherita che va dall’incrocio con via Mazzini all’incrocio con corso Umberto I e nel tratto di via Nicola Fabrizi compreso tra corso Umberto I e via G. Parini;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su lato mare del tratto di lungomare Matteotti che va dall’incrocio con via Paolucci verso nord, per una lunghezza di circa 50 metri lineari in corrispondenza dello scivolo del marciapiede per accesso al ponte del Mare, a esclusione dei mezzi dell’organizzazione della Maratona;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su lato mare in via Papa Giovanni XXIII dall’accesso del ponte del mare fino alla rotatoria posta in corrispondenza dell’incrocio con viale Vespucci;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata nel tratto di via Papa Giovanni XXIII compreso tra piazza Le Laudi e l’intersezione con via De Titta;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata nel lato sud del tratto di via L. Muzii compreso tra viale della Riviera Nord e l’incrocio con viale R. Margherita;

spegnimento telecamera varco della Ztl ubicata in via Umbria/via Trieste dalle ore 7 di sabato 17 alle ore 16 di domenica 18 ottobre.