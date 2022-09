Strade chiuse e divieti per la Maratona D'Annunziana 2022

Modifiche alla viabilità a Pescara per consentire lo svolgimento della Maratona D'Annunziana che è in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre.

Strade chiuse e divieti sono in un'ordinanza che disciplica la viabilità in occasione della manifestazione sportiva.

Nella giornata di sabato 1 ottobre, dalle ore 8 alle ore 19 e comunque fino al termine della manifestazione: la modifica della viabilità in corso Umberto I e in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr), autorizzando l’accesso e la sosta veicolare in tali aree esclusivamente ai mezzi a supporto della manifestazione in parola, per montaggio stand, gazebo e quant’altro.

Nella giornata di domenica 2 ottobre, dalle ore 6 alle ore 15 e comunque fino al termine della manifestazione: l’istituzione del divieto di transito (a eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione e/o di associazioni autorizzate dall’organizzazione della maratona, ai servizi di apri pista e/o fine corsa) sulle strade del percorso della maratona (con particolare riferimento alla interdizione sul percorso di gara di ogni mezzo di trasporto, compresi cicli e motocicli); l’istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione forzata nel tratto di viale Regina Margherita (lato monte) compreso tra l’incrocio con via Mazzini e l’incrocio con corso Umberto I e nel tratto di via Nicola Fabrizi (lato mare) compreso tra l'incrocio con corso Umberto I e l'incrocio con via Trento (limitatamente a 4 posti auto fra quelli adiacenti l’ingresso alla filiale Ubi Banca); l'istituzione del divieto di transito in tutte le strade e traverse che fanno confluire il traffico veicolare sul percorso della maratona; l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto di lungomare Matteotti (lato mare) dal ponte del Mare in direzione nord, per una lunghezza di 50 metri lineari, a esclusione dei mezzi dell’organizzazione della maratona.

Inoltre è prevista l’interruzione temporanea del funzionamento delle telecamere posizionate in corrispondenza dei “varchi” di accesso in Corso Umberto I (per la parte interessata dalla manifestazione), dalle 9 alle ore 19 del primo ottobre e dalle ore 7:30 alle ore 13:30 del 2 ottobre.

Questo il percorso della gara: partenza via Nicola Fabrizi altezza piazza della Rinascita (direzione sud) / via Ugo Foscolo / lungomare Matteotti (direzione sud) / attraversamento ponte del Mare / lungomare Papa Giovanni XXIII / viale Primo Vere / viale Alcione fino all’altezza del civ. 182 (territorio del Comune di

Francavilla al Mare) Giro di boa (svolta verso nord) viale Alcione / viale Primo Vere / lungomare Papa Giovanni XXIII / lungomare Cristoforo Colombo / attraversamento Ponte del Mare / lungomare G. Matteotti (direzione Nord) / viale della Riviera giro di boa (sul territorio del Comune di Montesilvano) viale della Riviera / via L. Muzii (per il tratto compreso tra l’incrocio con viale della Riviera e l’intersezione con viale R. Margherita) / via Regina Margherita / P.zza della

Rinascita.