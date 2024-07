Strade chiuse e divieti a Cepagatti per il passaggio del Giro d'Italia Donne

Il territorio comunale di Cepagatti vedrà il passaggio del Giro d'Italia donne nelle giornate di venerdì 12 e domenica 14 luglio.

Le strade interessate (che saranno chiuse) sono elencate in ordine di percorrenza: via Quattroventi, via Piave, rotatoria via Roma, via Roma, via Attilio Forlani, via Benedetto Profeta, via San Martino, rotatoria via Matilde Serao, via Matilde Serao, rotatoria via Elsa Morante.

Domenica 14 luglio dalle ore10:45 circa queste le strade che resteranno chiuse al traffico: via Nazionale, sottopasso via Amerigo Vespucci, via Gabriele d'Annunzio, via Chieti, rotatoria via Aterno, via Bonifica, via San Martino, via Benedetto Profeta, via Attilio Forlani, via Ventignano, via Unesco, via Val di Nora.

Il mercato domenicale si svolgerà regolarmente.