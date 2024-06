Strade chiuse e divieti per la festa di san Luigi Gonzaga

Divieti e strade chiuse per la festa patronale di san Luigi Gonzaga a Pescara.

La celebrazione religiosa è in programma da giovedì 20 a domenica 23 giugno.

Per consentire il regolare svolgimento della festa è stata emanata un'ordinanza, la numero 608 del 18 giugno che prevede l'istituzione dei divieti di transito e di sosta e fermata con rimozione in piazza san Luigi Gonzaga, via Virgilio, via dei Pretuzi (tratto compreso tra via Tibullo e via Virgilio), via Tibullo (tratto compreso tra piazza San Luigi Gonzaga e via dei Pretuzi), sul tratto di via dei Marsi compreso tra piazza San Luigi Gonzaga e via Spartaco e sul tratto di via dei Peligni compreso tra piazza San Luigi Gonzaga e circa 75 metri lineari in direzione nord, garantendo ai residenti l’accessibilità alle rispettive proprietà