Modifiche alla viabilità domani, venerdì 14 maggio, per il previsto passaggio in città della carovana rosa

Strade chiuse e divieti a Città Sant'Angelo per il passaggio del Giro d'Italia domani, venerdì 14 maggio.

A farlo sapere è il sindaco Matteo Perazzetti che segnala divieti e modifiche in vigore nella giornata di domani quando la carovana rosa transiterà nel comune angolano in occasione della settima tappa Termoli-Notaresco.

A partire dalle ore 12 e fino a cessata esigenza (ore 14 circa) sarà chiuso in uscita il casello A14, sarà bloccata del tutto la circolazione dei veicoli su entrambi i sensi di marcia della strada statale 16, dal confine con Silvi fino al confine con Montesilvano, l'accesso alla strada statale 16 sarà completamente interdetto a chiunque, l'uscita sulla strada statale 16 di tutte le vie che vi si immettono sarà bloccata fino al passaggio del "Fine Gara", sull'intero tracciato del percorso di gara saranno disposti posti di controllo a opera di forze di polizia statale e locale e di volontari; sull'intero tracciato del percorso di gara saranno disposti per tutti i veicoli divieti di sosta e fermata con rimozione.

A Città Sant’Angelo, il transito della gara è previsto tra le 13:30 e le 13:40 circa (dipende dalle condizioni meteo e dalla velocità dei ciclisti).