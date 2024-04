Strade chiuse e divieti a Cepagatti per l'ottava edizione de "La Corsa del Dottor Carlo"

Il Comune di Cepagatti avvisa la cittadinanza che venerdì 12 aprile dalle ore 11:45 alle 14:45 circa, si svolgerà la gara ciclistica "La Corsa del Dottor Carlo".

L'evento sportivo è giunto alla sua ottava edizione.

La partenza è da Via Roma con percorso in via Dante Alighieri, viale dei Pini, via Aterno, via Bonifica, Vallemare via Vittorio Veneto, via Benedetto Profeta, via Attilio Forlani e via Roma.

Il circuito è da ripetere per 9 (nove) volte. Via Roma sarà riaperta al traffico veicolare dalle ore 16.

Il dettaglio nelle seguenti planimetrie: corsa del dottore cepagatti