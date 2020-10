Strade chiuse e divieti a Villanova di Cepagatti per il passaggio del Giro d'Italia

Cepagatti si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d'Italia.

Il passaggio della caronava rosa sul territorio comuale è previsto per il 13 ottobre nella frazione di Villanova.

ll sindaco Gino Cantò e l'assessore agli Eventi, Annalisa Palozzo, dopo gli incontri con l'organizzazione della corsa e con la Questura, fanno sapere che il transito dei ciclisti è previsto dalle ore 10:30 alle 13.

Di conseguenza è prevista la chiusura delle strade dalle ore 9:30 alle 13:30 circa. La chiusura interesserà in particolare via Chieti, via D'Annunzio, via Vespucci, via Nazionale (fino al confine col territorio di Spoltore) e in quella fascia oraria la circolazione veicolare sarà vietata. Per chi deve raggiungere Pescara il percorso alternativo è l'asse attrezzato da Villareia in quanto anche via Tiburtina rimarrà chiusa.

«Comunichiamo altresì», dicono sindaco e assessore, «sin da adesso che stiamo valutando insieme alle forze dell'ordine se effettuare la chiusura delle scuole del plesso di Villanova, seguirà apposita comunicazione in merito».