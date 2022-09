Strade chiuse e divieti per i campionati italiani giovanili di triathlon

Strade chiuse e divieti nella zona centrale di Pescara da giovedì 15 a lunedì 19 settembre per lo svolgimento dei campionati italiani giovanili di triathlon a cronometro.

Le gare sono in programma nelle giornate di sabato 17 e domenica 18.

Prevista la presenza di circa 1.500 giovani e giovanissi triatleti in rappresentanza di una cinquantina di società sportive.

Questo nel dettaglio quanto previsto dal provvedimento del Comune: giovedì 15 dalle ore 13 fino alle ore 20 e lunedì 19 settembre dalle 11

fino alle 20 (e comunque fine necessità): istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata nel tratto di lungomare Matteotti compreso tra piazza 1° Maggio e via Galilei;

da venerdì 16 al 18 settembre dalle ore 14 fino alle ore 20: istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata in piazza 1° Maggio, via Gramsci e nel tratto di corso Umberto I compreso tra viale Regina Elena e via Gramsci;

da venerdì 16 a domenica 18 settembre dalle ore 16 fino alle ore 20: istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sull’intera area a parcheggio di piazza 1° Maggio;

nella giornata del 16 dalle ore 24 fino alle 20 del 18 settembre 2022 (e comunque fine necessità): istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di viale della Riviera compreso tra via Isonzo e piazza 1° Maggio;

nella giornata del 16 dalle ore 24 fino alle 20 del 18 settembre 2022 (e comunque fine necessità): istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di via Gramsci compreso tra piazza 1° Maggio e la fine dei giardini, lungomare Matteotti, via Raffale Paolucci, lungofiume dei Poeti (incluse aree a parcheggio a fianco della strada) e via Valle Roveto;

nelle giornate del 17 e 18 dalle ore 7:30 fino alle 18:30 (e comunque fino al termine della manifestazione): istituzione del divieto di transito sul tratto di viale della Riviera compreso tra via Isonzo e piazza 1° Maggio, via Gramsci, lungomare Matteotti, via Raffaele Paolucci, lungomare dei Poeti e via Valle Roveto.

La circolazione stradale sul tratto di viale della Riviera (da via Isonzo a lungomare Matteotti), via R. Paolucci, lungofiume dei Poeti, via Valle Roveto, verrà riaperta al transito nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 settembre alle ore 19 circa.