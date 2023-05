Strade chiuse e divieti per Bincincittà il 20 e il 21 maggio

Strade chiuse e divieti nel prossimo fine settimana a Pescara per lo svolgimento della manifestazione Bicincittà.

Con un'apposita delibera sono state previste alcune modifiche per consentire il regolare svolgimento dell'evento.

È prevista la modifica della viabilità in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) autorizzando il transito e la sosta su tale area a tutti i mezzi a supporto della manifestazione, dalle ore 15 alle ore 21:30 nella giornata di sabato 20 maggio e dalle ore 6:30 alle ore 14:30 nella giornata di domenica 21 maggio.

Nella giornata del 21 maggio, dalle ore 6:30 alle ore 14:30 e comunque fino alla fine della manifestazione è prevista una modifica temporanea dell’attuale disciplina viaria mediante il divieto di transito su: piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Venezia, corso Vittorio Emanuele II, ponte Risorgimento, viale Guglielmo Marconi, via Plauto, via Falcone e Borsellino (possibile deviazione in funzione delle condizioni metereologiche), via Antonio Lo Feudo, sottopasso ferroviario, via Alento, strada Pendolo, via Enzo Tortora, via Lago di Capestrano, via San Luigi Orione, via Aterno, ponte della Libertà, via del Circuito, via Gran Sasso, ponte Flaiano, lungofiume dei Poeti, lungofiume Paolucci, lungomare Matteotti, largo Mediterraneo, corso Umberto l, piazza della Rinascita.

In relazione al tratto di Via Falcone e Borsellino, nel caso in cui le condizioni metereologiche impedissero i lavori di rifacimento del manto stradale, il percorso sarà deviato in viale Pindaro per proseguire verso la rotatoria di via San Francesco e a seguire sulla stessa via San Francesco fino al sottopasso ferroviario di via Alento. Istituzione del divieto di transito in tutte le strade e traverse che fanno confluire il traffico veicolare sul percorso della manifestazione ciclistica, così come individuate nella planimetria allegata. Sul predetto percorso la circolazione e la sosta dei veicoli sarà regolamentata dal Comando di polizia municipale, in collaborazione con gli organizzatori della manifestazione stessa e l’associazione di volontariato.