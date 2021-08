Alcune vie del centro senza corrente per 8 ore, disagi in arrivo

Disagi in arrivo per i residenti di alcune strade di Pescara: mercoledì 4 agosto, dalle 9 alle 17, verranno disalimentate alcune forniture di bassa tensione. Lo comunica E-distribuzione, spiegando che l'intervento rientra nell’ambito di un programma di smartizzazione dell’infrastruttura elettrica in centro.

Saranno interessate dai lavori: via Piave dal numero civico 36 a 38, 46, da 50 a 62, da 66 a 70, 76, 46/1, 46/2, 45, da 49 a 57, 65, da 83 a 85, da 89 a 93; via Cesare Battisti numeri civici 36, 44, 56, 60, 38/40, da 21 a 23, 31, 39, 45, 41/43; via Giuseppe Mazzini dal numero civico 52 a 54, 72, 80, 86, 90, 96; via Michelangelo Forti numeri civici 8, da 14 a 18; piazza Sacro Cuore numero civico 36.

E-distribuzione fa sapere che "pur consapevoli del disagio causato alla clientela e alle attività commerciali, tali interruzioni si rendono necessarie per un piano di potenziamento della rete e miglioramento della qualità del servizio elettrico". Tutte le informazioni in merito alle forniture coinvolte e alle date delle interruzioni sono disponibili sul sito di e-distribuzione e sull’app gratuita “e-distribuzione”, disponibile sulle piattaforme Play store per Android ed App Store per Ios.