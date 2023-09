I residenti di strada Valle Fuzzina rimuovono i rifiuti delle discariche abusive con l'iniziativa "cariola day"

Gli abitanti di strada Valle Fuzzina, stanchi dei rifiuti abbandonati in modo illecito nella zona, propongono la seconda edizione del "cariola day", ovvero “A strada Valle Fuzzina ci pensiamo noi” durante la quale raccoglieranno direttamente i rifiuti abbandonati nelle discariche abusive. Secondo i residenti, ormai quel tratto di strada che collega i colli alla circonvallazione è diventata una vera discarica abusiva a cielo aperto:

"ll fenomeno dell’abbandono dei rifiuti causa numerosi problemi. Innanzitutto si degradano naturalmente in tempi molto lunghi, con un grave danno per l’ambiente. In secondo luogo, la loro gestione è molto costosa per l’amministrazione comunale, ricadendo quindi, indirettamente, sulle spalle dei cittadini che devono pagare tasse più salate. Infine, oltre allo spreco di risorse economiche, abbiamo anche un peggioramento del livello di qualità della vita e il danneggiamento dell’immagine della città, con ricadute sulla sua capacità attrattiva. Nonostante Pescara Ambiente pulisca, irresponsabili continuano quotidianamente a gettare lungo la strada ogni tipo di rifiuto.

Per rispondere alla inciviltà occorre cambiare il comportamento delle persone con l’esempio e il coinvolgimento delle persone ma non basta! Occorre anche la partecipazione di Pescara Ambiente e dell’amministrazione comunale, per sensibilizzare l’opinione pubblica a collaborare per vigilare e denunciare questi gesti incivili per applicare le sanzioni previste dalla legge. L’abbandono dei rifiuti è un reato ambientale che oltre a essere irrispettoso, comporta il rischio di pesanti multe e in alcune circostanze l’arresto."

Per questo, il 2 settembre si terrà l'iniziativa alla quale sono stati invitati anche la consigliera di Ambiente Spa Valeria Toppetti, il presidente di Ambiente Spa Riccardo Chiavaroli, Gabriele Bettoschi presidente di Tutela degli

animali dell’Arci. e l’assessore Eugenio Seccia. Il programma prevede il raduno alle 10,30 all'incrocio fra strada Valle Fuzzina e vicolo Mambella. I volontari muniti di guanti attrezzi e cariole puliranno la strada. Seguirà incontro conviviale con i cittadini alle ore 18:30 sul tema “Non abbandonare i rifiuti per strada”.

"Nella scorsa edizione del “cariola day” sono stati raccolti ben undici sacchi di rifiuti, anche in quell’occasione prontamente ritirati dagli operatori di Ambiente. Il tema centrale dell’incontro pomeridiano è una preziosa opportunità per mettere in luce l’importanza del riciclo e sensibilizzare i cittadini a essere attori principali nel tenere pulita la città. Seccia inoltre, illustrerà i lavori di sistemazione di strada Valle Fuzzina approvati recentemente dalla giunta comunale."