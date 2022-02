Riqualificato l'Ibisco a Città Sant'Angelo, il sindaco Perazzetti: "Promessa mantenuta"

Riqualificata l'area dell'Ibisco a Città Sant'Angelo.

«Le promesse che questa amministrazione fa, le mantiene, un impegno che avevo preso personalmente in campagna elettorale con gli operatori di Ibisco e a due anni e mezzo abbiamo apportato una rivoluzione a questa struttura che oggi vive una nuova rinascita», scrive il sindaco Matteo Perazzetti.

Poi il primo cittadino aggiunge: «Infatti da mercoledì tutte le luci pubbliche della struttura sono accese, 203 punti luce rinnovati a led oggi servono il centro, che per tanti anni e per scelte di amministrazioni precedenti aveva visto il buio più totale. A questo aggiungiamo che abbiamo rifunzionalizzato il centro direzionale oggi sede di Ambiente Spa Città Sant’Angelo, che ha l’impegno di curare il verde della stessa struttura, abbiamo riattivato l'impianto anticendio spento per anni e infine costituito il condominio che gestisce oggi gli interessi di tutti gli operatori. Da quanto tutto questo è stato posto in opera molti operatori si stanno rivolgendo alla struttura per insediare la loro attività».