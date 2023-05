Per l'ultimo tratto della "strada Pendolo" è la volta buona: c'è il sì al progetto per la definizione della nuova viabilità [FOTO]

Un attraversamento pedonale rialzato in via della Bonifica, la realizzazione della rete di raccolta per le acque bianche in via Pantini e sopratutto quella delle nuove intersezioni stradali. Gli annunci sono stati tanti, forse anche troppi dato che dall'estate scorsa il cantiere non è arrivato a conclusione, ma ora con l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del terzo tratto la strada Pendolo prende forma e con questa anche la nuova viabilità della zona sud della città.

Difficile dare una tempistica dato che si dovrà espletare prima il bando e poi procedere con l'affidamento, ma se tutto filerà liscio una volta avviati i lavori si dovranno concludere, come previsto dal cronoprogramma allegato delibera, entro 30 giorni.

Il tassello che mancava era proprio questo e cioè quello relativo agli interventi da 80mila euro approvati dalla giunta comunale che ha dato parere positivo al progetto definitivo. Un intervento quello previsto che di fatto scorporerà il tratto finale di via della Bonifica perché possa diventare parte integrante della riserva dannunziana nell'ambito del progetto di accorpamento.

L'attraversamento pedonale rialzato e la rete di raccolta delle acque bianche

Il primo dei tre interventi riguarda la sicurezza dei pedoni. Per questo in strada della Bonifica sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato con tanto di segnalazione di “strada deformata” così come previsto dal codice della strada. Un avvertimento per gli automobilisti perché rallentino garantendo così il passaggio sicuro a chi si muove a piedi in una zona densamente abitata. Il secondo riguarda la realizzazione della rete di raccolta delle acque bianche in via Pantini per risolvere il problema allagamento che chi vive lungo il tratto del nuovo tracciato (quello che passa dietro il comparto della riserva integrale, conosce bene e che diventerebbe un problema ancor più grande visto che proprio su quell'asse sarà deviato il traffico veicolare. Per ovviare al problema sarà realizzato un breve tratto di rete fognaria (circa 70 metri) che convoglierà direttamente nel collettore che si trova sotto strada della Bonifica.

Le nuove intersezioni stradali

L'intervento più importante almeno nell'ottica del nuovo volto che si intende dare alla zona sud della città è però quello della realizzazione delle nuove intersezioni stradali utili da una parte a dare concretezza alla nuova viabilità, all'altra di proseguire con il già citato accorpamento della pineta. Lo spartitraffico che attualmente divide in due strada della Bonifica sarà dunque aperto all'altezza dell'incrocio di via Pantini eliminando così la corsia interna (monti-mare) dove saranno realizzati dei posti auto. Una soluzione, si legge nel progetto che “consente non solo di facilitare l’attraversamento dei veicoli che provengono dal vecchio tracciato di via Pantini, ma anche di rallentare la velocità delle auto che si immettono sulla nuova viabilità che si ricorda essere a una sola corsia per i due sensi di marcia”.

Per l'immissione in strada della Bonifica che sarà dunque percorribile in direzione nord a partire dall'attuale incrocio con via Pantini, per chi arriverà da sud passando proprio per il nuovo tratto stradale, “si prevede il prolungamento del marciapiede esistente fin contro lo spartitraffico centrale di via della Bonifica e la demolizione di parte dello stesso”. “Al fine di evitare eventuali svolte in 'direzione mare' (la strada diventerà pedonale) – si specifica è prevista la posa in opera di tre fioriere di grosso diametro”.