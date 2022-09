Strada pendolo, sopralluogo del sindaco in via Pantini: "Entro ottobre l'inaugurazione" [FOTO]

Proseguono i lavori su via Pantini per il completamento dell'ultiom tratto della cosiddetta "strada pendolo". Questa mattina sul posto per un sopralluogo si è recato il sindaco Carlo Masci che assicura la velocità d'esecuzione e il termine degli stessi in tempo per l'inaugurazione ad ottobre.

"Abbiamo quasi completato i marciapiedi in betonella dai colori caldi della terra, tra qualche giorno asfalteremo la strada con materiale drenante, entro ottobre la inaugureremo - scrive sul suo profilo facebook -.

Questo intervento ci permetterà di ampliare la pineta e di accorparne tutti i comparti, un sogno coltivato dai pescaresi per trent'anni, con il nuovo ingresso al parco su via della bonifica. Pescara va sempre avanti"