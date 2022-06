Strada Pendolo, l'annuncio di Masci: entro 15 giorni l'inaugurazione

Entro 15 giorni sarà inaugurata la strada Pendolo. Lo annuncia sul suo profilo facebook il sindaco di Pescara Carlo Masci.

L'opera è quasi completata, riferisce sottolineando che si tratta di “un asse viario ampio, funzionale ed elegante, che collegherà direttamente i quartieri di San Donato e Rancitelli all'ospedale e via del circuito. Un'opera strategica attesa da 25 anni, realizzata in otto mesi”, tiene a precisare.

I due cantieri in fase di completamento permetteranno di unire nello specifico via Aterno, all'altezza del ponte di Capacchietti, con il quartiere San Donato permettendo di attraversare la città in una manciata di minuti.