Strada Pendolo, lavori di realizzazione a buon punto: a fine agosto il cantiere per l'ultimo tratto

sopralluogo della commissione Lavori Pubblici nella mattinata odierna, giovedì 24 giugno, per fare il punto della situazione sull'importante intervento per la viabilità della zona sud della città

Va avanti con regolarità il progetto della strada pendolo nella zona sud di Pescara.

A confermarlo è stato il dirigente Fabrizio Trisi nel corso della commissione Lavori Pubblici la cui seduta si è tenuta in via Tiburtina Valeria davanti al terreno nel quale verrà aperto l'ultimo cantiere.

«Tramite la procedura d'esproprio», spiega il presidente Massimo Pastore, «abbiamo preso possesso delle aree il 22 aprile e fra qualche settimana, finita la verifica dei requisiti, consegneremo le aree alla ditta vincitrice. I lavori dureranno 90 giorni e verosimilmente potranno avere inizio a fine agosto!»

La lunghezza del tratto sarà di 180 metri e la via potrà essere utilizzata previa realizzazione di 2 rotatorie, una lungo la Tiburtina (incrocio con via Lago di Capestrano) e una all'altezza di via Salaria Vecchia, del raggio (interno) di 8,50 metri, in parte sormontabili nella corona esterna. I marciapiedi saranno presenti su entrambi i lati e verrà realizzata una pista ciclabile su sede riservata di larghezza 3 metri. Naturalmente sarà oggetto dei lavori anche la rete di acque bianche e la pubblica illuminazione.