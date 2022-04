La richiesta del comitato "Strada parco bene comune" sulle potature e interventi sul verde: "Gli alberi meritano rispetto"

Fermare le capitozzature e le operazioni in corso sul verde lungo la strada parco. A chiederlo il comitato "Strada parco bene comune" che commenta gli interventi sul verde effettuati ed in particolare le colate di cemento riguardanti i lavori per preparare l'ex tracciato ferroviario al passaggio dei mezzi pubblici:

"Dopo le capitozzature massive operate a maggio dello scorso anno per far posto alle lampade led dell’impianto di illuminazione pubblica applicato maldestramente sui pali della Filovia in mezzo ai rami degli alberi, sulla strada parco di Pescara i lavori del filobus, riavviati di recente, stanno comportando la fresatura delle radici (tombate con cemento), degli alberi ad alto fusto a dimora nella mezzeria. Finora l’intervento dannoso ha interessato 75 piante (più 3 non ancora trattate nell’area antistante l’accesso al cantiere), e a seguire riguarderà altri 56 alberi del filare coesistente fino al capolinea sud di via Silvio Pellico. In tutto 134 piante, cui occorrerà aggiungere gli alberi che insistono numerosi sul marciapiede lato mare, anch’essi da assoggettare alla fresatura dell’apparato radicale."

Secondo il comitato, si è trattato di un'operazione assurda e scriteriata, per consentire il passaggio di un mezzo trm elettrificato calato contro natura su un viale alberato accusando anche l'appaltatore di non aver detto il vero:

"Non ha detto il vero, pertanto, l’appaltatore che al consiglio di Stato si è impegnato non solo a non manomettere alcuna pianta, bensì, addirittura, ad applicare in situ 114 nuovi alberi delle essenze da convenire con le amministrazioni comunali interessate. Un patrimonio arboreo così danneggiato, accresce il rischio di schianto nelle giornate ventose, oltremodo pericoloso per l’eventuale caduta degli alberi ad alto fusto sul doppio bifilare alimentato elettricamente."

Nella giornata di ieri, il consigliere comunale della lista Sclocco Mirko Frattarelli proprio sulla questione degli accessi alla strada parco, aveva lanciato l'allarme sostenendo che una volta completati i lavori in corso per il passaggio dei mezzi pubblici sarà impossibile accedere al tracciato dalle stradine ed accessi pedonali laterali.