Strada dei Parchi scrive al Governo per chiedere lo stop alla concessione per A24 ed A25: "Non si può lavorare così"

Strada dei Parchi, la società del gruppo Toto che gestisce in concessione le due autostrade A24 ed A25, ha scritto al Governo una lettera ufficiale in cui chiede di cessare anticipatamente il contratto di gestione a causa dei problemi relativi alla mancanza di fondi e alla mancata approvazione del piano per la messa in sicurezza dell'arteria autostradale. Come riporta Ansa, la concessionaria spiega che la situazione è diventata insostenibile con problemi che vanno avanti dal 2012, uno stallo denunciato più volte e che mette a rischio l'incolumità degli automobilisti e autotrasportatori per la messa in sicurezza sismica di ponti di viadotti, la incolumità degli automobilisti per le giornaliere invasioni della fauna selvatica in autostrada oltre al problema delle tariffe.

Il contratto fu stipulato nel 2000 al termine della gestione Anas e doveva rimanere valido fino al 2030. L goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la recente bocciatura da parte del Cipess, dell'ultima bozza del Piano economico e finanziario non rinnovato dal 2013, nella versione cosiddetta a zero investimenti voluta dal Governo che l'ha imposta con una decisione proceduralmente discutibile al commissario governativo per il Pef Fiorentino il quale la aveva presentata al Cipess:

"In questo mondo non si può pianificare la gestione di una infrastruttura così importante e così complessa".