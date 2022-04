Strada chiusa e divieti a Penne per il primo trofeo Speed Down

Tutto pronto a Penne per il primo trofeo Speed Down - Città di Penne" che si svolgerà sabato 30 aprile e domenica 1 maggio.

La manifestazione è organizzata dall'associazione Pro Loco "Città di Penne".

Per permettere lo svolgimento della manifestazione è istituito il divieto di circolazione e di sosta nella giornata di sabato 30 aprile dalle ore 13 alle ore 19:30 e di domenica 1 maggio, dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19 e comunque, fino al termine della manifestazione lungo il tratto di strada comunale di contrada San Salvatore (cimitero-ss81), disponendo che durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: esclusivamente ai soli veicoli dei residenti è consentito di circolare lungo la strada interessata alla manifestazione, con l’obbligo di arrestare la marcia prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione, fermo restando che tali veicoli devono comunque circolare nello stesso senso di marcia dei partecipanti alla gara; è fatto obbligo ai pedoni di non occupare e non attraversare la sede stradale; ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.