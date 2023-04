Protesta delle associazioni animaliste a Spoltore per dire "basta" all'uso degli animali nei circhi

Sarà un flash mob pacifico, ma con un messaggio chiaro: basta all'uso degli animali nei circhi. Alle 16.15 di sabato 22 aprile le associazioni animaliste lo grideranno a gran voce davanti al circo che staziona vicino l'Arca di Spoltore e lo faranno proprio con una dimostrazione cui parteciperanno, tra le altre, la Lav (Lega antivivisezione) e l'Associazione animalisti volontari (sezione di Pescara).

Abbiamo sentito in merito la presidente di quest'ultima, Marialuisa D'Olimpio. “Se ti piacciono, ami o semplicemente rispetti gli animali – afferma – non vai a vedere il circo in cui sono costretti ad esibirsi. Nei pochi minuti di spettacolo in pista vengono nascosti i quotidiani, faticosi e umilianti momenti dell’addestramento e del dominio, volti a piegare l’animale alla volontà dell’uomo che li costringe ad esibirsi in quanto di più lontano dalle caratteristiche etologiche. Il concetto di nomadismo del circo non è stato scelto dagli animali – aggiunge -, esattamente come non è stata da loro scelta la condizione di schiavitù: le gabbie piccolissime adatte ai viaggi in camion e i cambiamenti climatici anche estremi rendono il circo incompatibile con qualsiasi principio etico e irrispettoso dei principali bisogni degli animali”.

“In Italia la legge delega per il riordino dello spettacolo che include anche i circhi – dichiara la Lav in una nota pubblicata dall'agenzia Ansa -, è slittata al 2024”. L'associazione ha quindi chiesto “al ministro Sangiuliano di non aspettare la scadenza prefissata, ma di attuare ora un testo di legge che è già pronto dalla legislatura precedente”.