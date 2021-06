Stop ai lavori sull'A14 per il weekend, esulta il sindaco di Silvi: 'Bella notizia'

Scordella: "Per ora non si registrano problemi particolari sull'Adriatica ma serve al più presto la variante, stiamo lavorando per questo"

Oggi, 19 giugno, è cominciato il primo fine settimana che vede la sospensione dei lavori sul tratto abruzzese dell'autostrada A14, dove domenica scorsa si è verificato anche un tamponamento a catena. Possono tirare così un sospiro di sollievo i residenti dei Comuni che insistono lungo la statale 16, che nelle scorse settimane ha visto il traffico crescere in maniera esponenziale con annessi disagi.

"Quello di oggi - spiega il sindaco di Silvi, Andrea Scordella - è il banco di prova per vedere i flussi di traffico sulla A14. Finora lungo l'Adriatica non si registrano problemi particolari ma probabilmente in serata ci sarà sicuramente un aumento del traffico in coincidenza con l'uscita delle persone dalle spiagge".

Scordella definisce "una bella notizia" la sospensione dei lavori nel weekend perché, "anche se sappiamo che dureranno fino a metà luglio, lo stop nel fine settimana può rappresentare una boccata di ossigeno alle città costiere, al turismo e a chi si mette in marcia lungo la statale 16. Stiamo lavorando per intervenire a livello infrastrutturale per portare la variante fino alla SS 16 e avere un anello tra la variante e l'Adriatica sarebbe già un passo in avanti".