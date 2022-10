Stop ai lavori sull'A14 per il ponte di Ognissanti

Novità in vista per gli utenti dell'A14. A partire dalle ore 6 di venerdì 28 ottobre, come previsto dal calendario condiviso con le istituzioni territoriali, verranno rimossi i cantieri posizionati sull'autostrada tra le Marche e l'Abruzzo, in particolare tra i caselli di Pedaso (Fermo) e Francavilla al Mare (Pescara sud), dove i carrieri sono stati installati per consentire i lavori di ammodernamento delle principali infrastrutture del tratto.

Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia, spiegando che "grazie alla sospensione delle attività, torneranno fruibili due corsie per senso di marcia per tutta la durata del ponte festivo e fino alle ore 22 del 2 novembre, in modo da agevolare anche i transiti del rientro". La società Autostrade ricorda che "sul tratto marchigiano e abruzzese della A14 sono in corso attività di ammodernamento che in questa fase riguardano principalmente le gallerie e le barriere laterali di sicurezza dei viadotti".