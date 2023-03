Niente corrente elettrica in via Cesare Battisti e strade limitrofe

Niente luce in via Cesare Battisti e strade limitrofe. L'erogazione dell'energia elettrica verrà interrotta nella zona per buona parte di martedì 7 marzo, più precisamente durante la fascia oraria compresa tra le 9 e le 16.55, come informa un avviso affisso da E-distribuzione in questi ultimi giorni. Lo stop alla corrente si rende necessario al fine di effettuare lavori sugli impianti dell'Enel.

Saranno interessate le seguenti arterie: via Cesare Battisti (numeri civici 171, da 175 a 177, da 181 a 187, 193, 201, 205, 185/1, 185/2, 185/5, 174, 178, 182/2, da 184 a 188), via Silvio Pellico (numeri civici 2, da 14 a 16, da 22 a 24), piazza Martiri Pennesi (numeri civici 1, 5, 9, 2, 2/4), via Fedele Romani (numeri civici 11, da 6 a 14), via Fratelli Bandiera (numeri civici 1, 1/3, 2) e via De Amicis (numero civico 7).