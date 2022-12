Dal 9 gennaio si riprenderà l'esecuzione dell'opera fino a piazza Salotto. Infine, saranno effettuati i lavori per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati, utili a garantire una maggiore sicurezza agli utenti deboli della strada.

Nella giornata di venerdì, è stato terminato il getto del fondo della pista ciclabile fino all'incrocio con via Mazzini. Dovranno quindi essere riempite le aiuole con terreno vegetale ed effettuate le rifiniture: a questo l'impresa provvederà entro la mattinata di lunedì. Quindi la strada verrà restituita alla normale viabilità.

Saranno sospesi da martedì prossimo, 13 dicembre, fino al 9 gennaio i lavori di riqualificazione della pista ciclabile di viale Regina Margherita. Lo fa sapere l'assessore comunale ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia. La decisione è stata presa per consentire, si legge nella nota diffusa dall'amministrazione, una viabilità più fluida in occasione delle festività natalizie e anche il recupero dei posti auto, di cui viene temporaneamente vietato l'utilizzo con il procedere del cantiere .

Stop al cantiere della ciclabile di via Regina Margherita per le festività per garantire fluidità al traffico e recuperare parcheggi