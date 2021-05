Il brano, che verrà pubblicato su etichetta Visory Records, uscirà nel mese di giugno (per il momento non c'è ancora una data precisa)

Si intitola "Stonata" il primo singolo del progetto Nosara, che fa capo alla cantante Sara Berardinucci e alla bassista Cristina Talanca. Le due artiste hanno già collaborato nella band "Dianime" e hanno adesso deciso di cimentarsi in questa nuova avventura. Sara Berardinucci, inoltre, è stata la leader dei Vanesia.

Il brano, che verrà pubblicato su etichetta Visory Records, uscirà nel mese di giugno (per il momento non c'è ancora una data precisa). Così le Nosara presentano "Stonata": "Quando il cuore viaggia più veloce della testa, in direzione opposta a quella della nostra felicità. Il destino di due rette parallele, pericolosamente vicine, per sempre".