Morto l'ex arbitro di calcio Stefano Pitocco, aveva 44 anni: Loreto Aprutino e Aia-Pescara in lutto

È morto Stefano Pitocco ex artbitro di calcio di Loreto Aprutino della sezione Aia-Figc di Pescara.

Pitocco aveva 44 anni ed è deceduto nell'ospedale "Spirito Santo" dove era ricoverato a causa di una malattia. Lavorava come impiegato in una ditta di Loreto.

La notizia ha scosso tutta l'area Vestina dove Pitocco era molto conosciuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Entrato nell'associazione arbitri nel 1994, poi nel 2000 venne promosso nell'Interregionale (l'attuale Serie D) e arbitrò diversi anni in questa categoria. Poi, interrotta l'attività come direttore di gara, ha messo l'esperienza fatta sul campo a disposizione dei giovani "fischietti" sia dell'area vestina che dell'intera provincia aiutandoli nella crescita sia arbitrale che umana. Pitocco era sempre disponibile con tutti e non negava un sorriso a nessuno, un ragazzo tranquillo e apprezzato da tutti.

Lascia la moglie Lucrezia, la mamma Franca, il fratello Matteo, le nipotine Sebastiana e Carlotta.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 15 settembre, alle ore 15 nella chiesa di San Pietro Apostolo (capienza massima 110 persone).