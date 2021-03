Il pescarese Stefano Francioni su Raiuno a 'Canzone segreta'

Il pescarese Stefano Francioni, noto produttore teatrale, è apparso ieri sera su Raiuno durante il varietà 'Canzone segreta' per fare una sorpresa al suo amico Luca Argentero.

Francioni, infatti, è il giovane impresario che organizza da anni gli spettacoli in teatro dello stesso Argentero, nonché di Giorgio Pasotti, Edoardo Leo e - ultimo in ordine di tempo - Nino D'Angelo. Insieme all'attore Stefano Fresi e alla compagna di Argentero, Cristina Marino, il nostro concittadino ha partecipato alla prima puntata di questo nuovo programma condotto da Serena Rossi, che tra l'altro ha debuttato con ottimi numeri: 4.168.000 spettatori di media e uno share del 19,4%.

"Aver fatto una sorpresa al mio amico Luca Argentero mi ha reso felice", ha dichiarato Francioni, ringraziando "la padrona di casa Serena Rossi, Stefano Fresi e Cristina Marino" con cui ha interagito sul palco. Come suggerisce il titolo, lo show si basa, appunto, su una canzone alla quale gli ospiti vip sono affezionati, e da lì si parte per conoscere poi meglio i personaggi che di volta in volta si alternano in studio, raccontando se stessi.

Argentero, che non sapeva niente di ciò che lo aspettava, è rimasto molto contento, spiegando in trasmissione che lui e Stefano sono legatissimi e che si augura che anche le loro rispettive bambine possano coltivare in futuro lo stesso tipo di rapporto.