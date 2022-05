Il commissario capo pescarese Stefano Cilli è il nuovo dirigente della Digos di Latina

È il commissario capo pescarese Stefano Cilli il nuovo dirigente della Digos di Latina.

Come riferisce LatinaToday, la conferma del nuovo incarico all'interno della polizia per il dirigente di Pescara arriva dalla questura.

Cilli, nato a Pescara nel 1986, si è arruolato nella polizia nel 2009.

Ha poi conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2016 e, al termine del corso di formazione per funzionari nell’istituto superiore della polizia, ha assunto l’incarico di funzionario addetto alla divisione polizia amministrativa della questura di Perugia, occupandosi in prevalenza del delicato settore delle armi. Lo scorso anno è stato trasferito nella questura di Benevento dove ha diretto la Digos e oggi assume lo stesso incarico nella questura di Latina. Il nuovo funzionario è stato ricevuto dal questore Michele Spina, che gli ha formulato i migliori auguri di buon lavoro.