Autostrada A14, chiude la stazione di uscita di Pescara Ovest/Chieti per lavori

La stazione di Pescara Ovest-Chieti dell'autostrada A14 sarà chiusa per lavori di pavimentazione per chi proviene da Bologna/Ancona.

La circolazione sarà vietata dalle ore 22 di venerdì 11 alle ore 6 di sabato 12 settembre, dunque in orario notturno quando è ridotta la circolazione di veicoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In alternativa, Autostrade per l'Italia, consiglia di uscire alla stazione di Villanova, sulla A25 Torano-Pescara di competenza di Strada dei Parchi.