Secondo figlio in arrivo per Stash e Giulia Belmonte: anche stavolta sarà una femmina

Il cantante napoletano Stash, leader dei The Kolors, e la sua compagna Giulia Belmonte, influencer di Pescara, aspettano la seconda figlia dopo aver già avuto nel dicembre 2020 la piccola Grace, ad appena un anno dal loro primo incontro. L'annuncio da parte del 35enne e della 27enne è stato dato su Instagram, come riporta Today.it. Le speranze di Stash si sono dunque avverate. L'artista aveva dichiarato a Verissimo, durante un'intervista, di sperare di avere un'altra femmnuccia.

“Arriverà un’altra femmina nella mia vita e io non vedo l’ora di abbracciarla! Sono felice”, ha scritto Stash sulle sue Instagram Stories non avendo paura di mostrare tutta la sua gioia nell'accogliere in casa un'altra femminuccia. Anche la sua dolce metà, Giulia, non ha nascosto le proprie emozioni alla scoperta di aspettare un'altra bimba e lo ha fatto pubblicando una foto in barca insieme a Stash, accompagnata da una dolce dedica alla sua futura secondogenita.

"Ciao piccola bebè, la mamma, il tuo papà e la tua sorellina Grace ti aspettano! - sono le parole della Belmonte - Qui sono già tutti innamorati di te, papà ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione, chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te!".